Opruimdagretourtje Doeksen

Sneek- Op Vlieland en Terschelling is de impact van de aangespoelde rommel is gigantisch. Veel van de Doeksen medewerkers wonen op de eilanden en helpen al mee met opruimen. “We horen dat ook veel mensen van de wal naar de eilanden willen komen om mee te helpen om de stranden weer schoon te maken. Dat is geweldig en hier werken we graag aan mee, alle hulp is welkom! Er is nu tijdelijk een speciaal #Opruimdagretourtje tegen een sterk gereduceerd tarief verkrijgbaar. Voor maar € 12,50 p.p. (kinderen € 5,50 en € 3,50) kun je een dag naar Vlieland of Terschelling om mee te helpen om de stranden op te ruimen. De Opruimdagkaart is tot en met zondag 13 januari a.s. geldig en verkrijgbaar via www.rederij-doeksen.nl/opruimen #containers #opruimen”, aldus Doeksen