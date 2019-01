Famuse in Parkflat Stadsfenne

Sneek- Zondagmiddag 13 januari a.s, 15.30 uur, treedt Famuse op in de Parkflat Stadsfenne. Zaal open vanf 15.00 uur. Famuse is een groep van negen enthousiaste vrouwen uit Sneek e.o. met een gedeelde passie: zingen! Famuse staat onder leiding van Peter Wagenaar. De “rode draad” in de keuze van de arrangementen is een muzikale tijdlijn, waardoor het repertoire zeer divers is, met een selectie uit alle decennia tussen 1900-2015. Ze zingen 3- en 4 stemmige arrangementen, waarvan een aantal a capella.