Bob Bullee en Jannie Brandsma zingen voor Stichting Leergeld en Jarige Job

Sneek- Speciaal voor het benefiet concert van Het Nationaal Modelspoor Museum voor Stichting Leergeld en Jarige Job in Sneek komt Bob Bullee vanuit Rotterdam op 20 maart a.s. naar Sneek. Bob Bullee is de blinde zanger die heeft meegedaan aan The Voice Senior.

In Theater Sneek zal hij samen met Jannie Brandsma, het Stedelijk Muziekkorps Sneek, Folkkoor Rolling Home optreden. Het concert is een initiatief van Het Nationaal Modelspoor Museum. Presentatie is in handen van acteur Peter Tuinman.

Museum manager Jan Willem van Beek: “Net als vorig jaar wordt het weer een schitterend concert, maar voorlopig ook ons laatste benefiet concert.”

De opbrengsten van het concert zijn voor Stichting Leergeld en Jarige Job in Sneek.

Kaarten voor dit unieke benefietconcert kosten €14,50 per stuk en zijn via www.theatersneek.nl verkrijgbaar. Omdat er nu al veel belangstelling is, wordt aangeraden om de kaarten vooral via de website van het theater te bestellen en niet te wachten tot 20 maart.