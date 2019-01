Bevolkingskrimp in Noord-Nederland en Limburg

Sneek- In 2018 is het aantal inwoners afgenomen in 74 van de 380 gemeenten. Gemeenten waar het aantal inwoners daalt liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Friesland en Limburg. Ook in de Achterhoek, Zeeland en de Kop van Noord-Holland hebben sommige gemeenten te maken met bevolkingskrimp. In enkele gemeenten met een azc daalde het aantal inwoners sterk nadat asielzoekers de centra verlieten. Dit gold in 2018 onder meer voor de gemeente Noordenveld in Drenthe.

In vrijwel alle gemeenten waar de bevolking krimpt overlijden jaarlijks meer mensen dan dat er baby’s worden geboren. Dit heeft te maken met de mate van vergrijzing van de bevolking. Aan de randen van Nederland wonen relatief veel ouderen. Ook in het Gooi en langs de Noordzeekust liggen veel gemeenten waar jaarlijks meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren. In deze gemeenten neemt het aantal inwoners echter niet af, omdat het verlies door de natuurlijke aanwas wordt gecompenseerd door de instroom van nieuwe inwoners uit andere gemeenten.

Bron: https://www.cbs.nl/