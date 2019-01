Yoga breakfast bij BUUR Sneek

Sneek- Zondag 13 januari organiseert Club Univogue voor de tweede keer het kleinste yoga festival van Nederland in Sneek. Waar de eerste editie in het teken stond van Ibiza legt het festival in januari de nadruk op de Scandinavische winter.

De laatste foodtrends uit hippe foodbars in Stockholm en Kopenhagen worden geserveerd aan de 1e Oosterkade in Sneek, onder het genot van stoelmassages, verschillende stijlen yoga en een gezond ontbijt uit de keuken van Buur. En net zoals onze Scandinavische noorderburen zich erg bewust zijn van het belang van een gezonde leefstijl, zorgt ook Club Univogue dit keer weer voor een uitgebalanceerde mix van Feldenkrais, Vinyasa en Hatha yoga zodat goede voornemens voor het nieuwe jaar direct in de praktijk worden gebracht.

Naast healthy food, massages, Feldenkrais en ontspannende yoga is het mogelijk een temporary tattoo te zetten in de aanwezige tattoo bar, terwijl de Brabantse deejay Brownsbeats op de achtergrond relaxte loungemuziek draait. De kickstart voor een goed 2019 begint bij BUUR Sneek.