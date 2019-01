Widows van Steve McQueen in Filmhuis Sneek

Sneek- Van de Oscar® winnende regisseur Steve McQueen (12 Years a Slave) en co-schrijver en bestsellerauteur Gillian Flynn (Gone Girl), komt een zinderende, moderne thriller over misdaad, passie en corruptie.

Widows is het verhaal over vier vrouwen die niets met elkaar gemeen hebben behalve een schuld die is achtergelaten door de criminele activiteiten van hun overleden echtgenoten. In het hedendaagse Chicago, in een tijd van onrust, ontstaan spanningen wanneer Veronica, Alice, Linda en Belle hun lot in eigen handen nemen en samenzweren om een toekomst te smeden op hun eigen voorwaarden. Widows lijkt in eerste instantie gewoon een heerlijke thriller met vier vrouwen in de hoofdrol. Maar huidskleur en sekse zijn in deze film belangrijke factoren, vooroordelen worden krachtig ingezet. De vrouwen zijn getraumatiseerd door hun huwelijk, hun achtergrond en hun verdriet, maar juist dat geeft hen een wanhopige vastberadenheid die tot grote daden leidt.

Afkomstig uit Verenigde StatenTe zien op dinsdag, 08 januari 2019 om 20:00Genre DramaThrillerSpeelduur 130 minuten