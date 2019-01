Opvallende Groot Kalkschuim in het Rasterhoffpark

Sneek- Ype van der Werf zal ook in dit jaar weer met enige regelmaat natuurnieuwtjes uit het Rasterhoffpark met de lezers van de GrootSneek-site delen. Vanmorgen kregen we het volgende bericht in onze digitale brievenbus: “Ik denk laat het jaar 2019 goed beginnen met mooi nieuws (zie foto bijlage) dat is de Groot Kalkschuim een opvallende slijmzwam hij is matig bekend in Nederland en nu dus ook in het Rasterhoffpark.”

“Enige uitleg, deze slijmzwam hecht zich aan levende plantdelen het lijkt een klodder slijmerige rijstkorrels, na rijping bestaat de buitenwand uit kalkkristallen, de Groot Kalkschuim is geen parasiet. Ik heb de foto op Oudjaarsdag gemaakt.”