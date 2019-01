Opening Cursuscentrum voor Fotografie in Sneek

Sneek- De Sneker fotograaf Gert Jan Hermus heeft op 1 januari de deuren geopend van een nieuw Cursuscentrum voor Fotografie aan de Simmerdyk in Sneek.

In zijn nieuwe studio biedt de fotograaf een grote verscheidenheid aan cursussen, workshops en privélessen aan voor de beginnende en gevorderde fotograaf.

Tijdens de cursussen en workshops staat de ontwikkeling van de individuele cursist centraal. Daarom bestaan de cursussen uit kleine groepjes deelnemers zodat persoonlijke aandacht gegarandeerd is.

Het komende seizoen staan er voor beginnende fotografen een 1-daagse cursus en een cursus over zes avonden gepland. Ter ondersteuning ontvangen de cursisten gratis een speciaal voor de cursus geschreven cursusboek.

Ook voor de gevorderde fotograaf is er aan de hand van verschillende fotografische thema’s een meerdaagse cursus samengesteld. Deze cursus duurt vier avonden en twee zaterdagen. De nadruk ligt op creativiteit en praktijk.

Gedurende de meerdaagse cursussen krijgen de cursisten uitdagende opdrachten mee naar huis waarbij ze met verschillende kanten van de fotografie in aanraking komen. Tijdens de lessen worden de opdrachten besproken op een ontspannen, positieve en opbouwende manier.

Naast genoemde cursussen staan er de workshops Studioportret, Portretfotografie bij natuurlijk licht, Straatfotografie, Flitsen met de reportageflitser en Modelfotografie op het programma.

De cursussen en workshops worden gegeven in de fotostudio in Sneek en zijn zowel overdag als ‘s avonds. Meer informatie over de cursussen is te vinden op www.gertjanhermus.nl