Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. bloeit als nooit te voren:100ste lid

Balk- Onlangs kon Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. het 100e lid bij het netwerk verwelkomen. Dit gebeurde tijdens het traditionele jaardiner, dat dit keer plaats vond bij hotel Jans in Rijs. Een van de leden van het eerste uur. Het werd een feestelijk gebeuren niet allen het 100e lid, Remco Heidema, maar ook degene die deze persoon heeft aangebracht – René Glashouwer – werden in het zonnetje gezet.

Balk

Het actieve karakter van de vereniging blijkt onder meer uit de recent georganiseerde herfstborrel in Balk waarbij gedeputeerde Sander de Rouwe te gast was. Voor een uitgebreid gezelschap vertelde Sander de Rouwe over de groei die onder andere Balk de afgelopen periode heeft doorgemaakt. In Balk was een aantal jaar geleden nog veel leegstand in de winkelstraat. Nu zijn vrijwel alle panden bezet en bloeit de detailhandel. Ook de inzet van Balk Vooruit werd deze avond geroemd en de inzet van de inwoners van Balk die het mogelijk maken dat Balk tot dit punt is gekomen.

Het Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. vervult een belangrijke rol voor zakelijk Gaasterland. De leden komen uit Gaasterland en (wijde) omtrek. Er wordt samengewerkt met vele partijen en instanties binnen en buiten het gebied. De pijlers van deze actieve vereniging zijn: sfeer, zakendoen, kennisdeling en regio-ontwikkeling.

Foto: Doede de Vries