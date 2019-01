Sneek – In de tweede week van januari, volgende week dus, worden de kerstbomen opgehaald in Sneek. De GFT-containers worden die week dan niet geleegd. De kerstboom dient zonder versiering te worden aangeboden (ook geen spuitsneeuw of glitters) en kan op de plek waar normaal gesproken de container wordt neergezet. Ook kunt u zelf de boom naar de milieustraat brengen of hem in stukken zagen en in de GFT-container doen.