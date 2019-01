Disturbance, Doodskop, G.O.H. en Oppakkuh in Het Bolwerk Sneek

Sneek- Poppodium Bolwerk opent het nieuwe jaar met een onvervalst punkfeestje met maar liefst vier toppers van eigen bodem! Op 12 januari:

Disturbance is zonder twijfel een van de bekendste en langst meedraaiende punkbands (1996) van het land. Rob (zang), Dim (gitaar), Joz (bas) en Jo (drums) hebben een geheel eigen punkstijl, geïnspireerd door 82 streetpunk en UK 77, te vergelijken met groepen als Varukers, One Way System, Discharge en Lower Class Brats. In 2018 verscheen na tien jaar eindelijk weer een nieuwe album: Tox Populi. Wie weet waar deze plaat de band weer brengt. Disturbance speelde namelijk op de meest uiteenlopende plekken in Europa, van festivals in Berlijn tot pubs in Londen en verre oorden zoals door China met optredens in onder andere Peking en Hong Kong. Disturbance deelde ook het podium met gerenommeerde namen als Conflict, The Casualties, The Exploited, The Adicts, Cockney rejects, UK Subs, Sham 69 en The Restarts.

Sinds de oprichting in 2013 heeft Doodskop de duivel op de hielen. Tot nu toe komt er ieder jaar een album of EP uit – met Napalm Poëzie als meest recente wapenfeit. Het nieuwe huzarenstukje werd op 10 november 2018 losgelaten op de wereld en de eerste video kon in dat weekend rekenen op meer dan 1.000 keer. Op Napalm Poëzie staan zes knallers die je van metal tot hardcore tot punk meenemen naar alles wat er mis is met de maatschappij. Alleen afsluiter ‘Onze Dromen’ heeft een positieve ondertoon. Doodskop stelt nooit teleur. Punkrock zoals punkrock bedoeld is! Alles kan, niks moet.

Good Old Habit, oftewel G.O.H., maakt al ruim twintig jaar “eerlijke muziek voor echte mensen”. De Amsterdammers brachten onder meer de EP ‘In, Eeeh…G.O.H. We Trust!! Yep, You Better!!’ en de studioplaat ‘Insert Coin For Trouble!’ uit. G.O.H. werd in 1997 opgericht door zanger Ruk. Deze energieke frontman – die ook zanger van Yawp! was, valt niet te missen qua zang en zijn performance. De band bestaat verder uit gitarist Motör (Brezhnev), drummer Beer, bassist Philthy (Schumacher) en gitarist en oud-gediende Marc, die tot 2003 deel uitmaakte van G.O.H. en in 2017

Oppakkuh! is de opvolger van de legendarische Friese hardcoreband Murder Inc. III. Aaszoo, Boer en Mier gaan door met Psyko op zang. Met een setlist vol nieuwe nummers ramt Oppakkuh! op volle kracht verder. Geïnspireerd door Discharge en Skunk gaat de band voor bikkelhard en compromisloos.

Foto van Disturbance, fotograaf: Brian van Rensen.