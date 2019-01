Blom Interieurs opent showroom in Oostenrijk

Sneek- Om de groeiende Oostenrijkse klantenkring optimaal te kunnen helpen, opent Blom Interieurs per 1 januari 2019 een showroom bij Zell am See/Kaprun. Andreas Blom spreekt de ambitie uit om vanuit deze volwaardige nevenvestiging de Europese markt nóg beter te kunnen bedienen. Van alle landen waar de Sneker interieur producent werkt, wordt Oostenrijk steeds belangrijker, met name op de gebieden recreatie en hotellerie. In de indrukwekkende showroom in het populaire skigebied staat de collectie op imposante wijze uitgestald.

Wat heeft Blom Interieurs Oostenrijk te bieden? We vragen het Andreas Blom, de man uit de ontwerpersfamilie die verantwoordelijk is voor de nieuwe showroom. Andreas: “Als een hoteleigenaar daar een aantal kamers laat renoveren, belt hij een stoffeerder, een tegelzetter, een meubelmaker en ga zo maar door. Hier zijn we gewend om met één partij om tafel te zitten die alles regelt. De werkwijze van Blom, turn-key, is in Oostenrijk niet gangbaar. Daarmee hebben we een streepje voor op de concurrentie. Door de combinatie van onze designstudio, eigen producties in Roemenië en Indonesië en de samenwerking met lokale partners komen wij tot een unieke samenwerking waarbij wij een hoogwaardige kwaliteit tegen zeer concurrerende prijzen kunnen leveren waarbij tevens onze afnemers volledig ontzorgt kunnen worden. En verder vallen we natuurlijk op door de tikkeltje eigenwijze – en daardoor op een prettige manier verrassende – ontwerpen die we presenteren.”

Comfortabele twist

In wintersportgebieden staan al vele appartementen die zijn ingericht door Blom Interieurs. Projectontwikkelaars uit Nederland en buitenland schakelen de creatieve producent in om vakantiewoningen en hotels volledig in te richten. Andreas: “De Oostenrijkse stijl is traditioneel, met veel hout en leer. Dat willen de vakantiegangers ook terugzien, dat geeft het wintersportgevoel. Maar comfort en enige luxe zijn ook belangrijk. Wij maken de vertaling door wél met hout en leer te werken, maar we geven daar een comfortabele twist aan. Bijvoorbeeld door geschuurd leer te gebruiken en comfortabele geweven stoffen te verwerken. Zo creëren we een stoerdere, warmere sfeer. Traditionele knusheid in een luxe jas. Clichés als hertengeweien gaan we niet uit de weg, maar die schilderen we dan bijvoorbeeld knalrood; dat maakt het geheel eigentijds.”