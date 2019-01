Sneek- Voor de winterliefhebbers is er ook komende tijd weinig kans op winterweer. Als ik het Europese weermodel mag geloven, zit dat er komende 2 weken vooralsnog niet in. De druk blijft hoog met de kern nabij Groot-Brittannië, zodat er bij ons meest een noordwestelijke wind staat. Deze neemt vanaf de Noordzee vele wolken met haar mee met af en toe wat buitjes.

Vandaag hebben we een noordelijke wind, zwak tot matig, temperatuur 7 graden. Er is bewolking, ook een enkele opklaringen, buitje is mogelijk.

Komende nacht eerst enkele opklaringen, later volgt vanuit het noorden meer bewolking en vallen er enkele buitjes. De temperatuur komt rond de 2 graden als minimum uit.

Morgen bewolking, kans op een buitje, noord tot noordwestelijke wind en wordt het opnieuw een 7 graden.

De dagen die volgen geven weinig verandering in het weerbeeld, wolken, af en toe wat motregen, noordwestelijke wind en een temperatuur van 7 graden overdag