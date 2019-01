Sneek- De brandweer van Sneek e.o. moest gisteravond om 21.23 uur in actie komen voor een buitenbrandje in de Boetsstraat (foto onder). Er stond daar wat rommel en kerstbomen in brand stond. Met de hogedrukspuit werd om 01.36 uur een vreugdevuur in de Gajus Nautastraat snel gedoofd. Aldus de berichtgeving op het twitteraccount van de brandweer.

Foto’s van Brandweer Sneek.

Voor zover nu duidelijk is verliep de oudejaarsviering rustig in Sneek.