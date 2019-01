Nieuwjaarsduik Oudega weer groot succes

Oudega- Vanmiddag is voor de zeventiende keer de Nieuwjaarsduik in de Aldegeaster Brekken gehouden. De duik bleek ook vanmidaag het kijken en meedoen waard, omdat er werd gestreden om de Optoatelpriis. Een prijs voor de duikers die zich het mooiste en origineelste hebben verkleed, dit resulteert in creatieve uitdossingen.

Het startschot voor de duik werd om 16.00 uur gegeven vanaf camping de Bearshoeke. Na afloop van de duik kon iedereen opwarmen met een nieuwjaarsborrel in dorpshuis it Joo en werden tijdens een gezellige bijeenkomst de prijzen uitgereikt.

Fotograaf Nico Altenburg was er bij aanwezig en maakte de volgende fotoreportage: