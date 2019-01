Jaarwisseling: Drukte voor brandweer en op spoedeisende hulp

Sneek- De Friese brandweer is met de jaarwisseling in totaal 96 keer uitgerukt om met name kleine brandjes te bestrijden. Dat blijkt uit cijfers die de Veiligheidsregio Fryslân dinsdagmorgen heeft bekendgemaakt. Dat zijn er flink meer dan vorig jaar; toen werd de brandweer ingeschakeld voor 71 incidenten.

Dit jaar was er een aantal kleine buitenbranden verspreid in de provincie. Ook werden enkele branden veroorzaakt door vuurpijlen, bijvoorbeeld in Joure en in Franeker. Grote branden waren er niet tijdens de jaarwisseling.

Ziekenhuizen

Op de spoedeisende hulp van de Friese ziekenhuizen was het maandagnacht druk. Daar kwamen in totaal dertien vuurwerkslachtoffers binnen. Ook werden vijf mensen met alcoholvergiftiging opgenomen. De Dokterswacht Fryslân had ook veel te doen tijdens de jaarwisseling; ze hebben maandagavond en ‘s nachts aan 45 mensen directe hulp verleend.

De hulpverleners die tijdens de jaarwisseling aan het werk waren, konden in het algemeen in een gemoedelijke sfeer hun werk doen.

Mensen opgepakt

De politie heeft maandagavond en -nacht in Fryslân in totaal vijftien mensen opgepakt. Ze zijn ingerekend voor mishandeling, vernieling, belediging of het bezit van illegaal vuurwerk.

Foto: Jan Douwe Gorter

Bron: www.omropfryslân.nl