Toppenhúzen- In soad folk kaam justermiddei nei de Noardein te sjen by it karbydsjitten en oars ha jo grif de molkbussen wol dreunen heard yn de streek. De karbydploech moast diskear útwike nei de pôle fan Pyt Bouwhuis, mar ek dêr koe omraak knalt wurde. Wy binne der wis dat de kweade geasten harren net mear sjen litte sille takom jier. Moai dat dizze tradysje bestean bliuwt.

Bron: www.topentwelonline.nl