Goënga- Age Bootsma knipperde vanmorgen wel even met zijn ogen toen hij een groot bord in zijn voortuin ontdekte. Waar in het verleden in de nieuwjaarsnacht mensen nog wel eens te kyk en te kak gezet werden door teksten op ramen bijvoorbeeld, bleek het bord bij Bootsma in de tuin een heuse ode en waardering door zijn dorpsgenoten.

Dat Bootsma een zeer actief persoon is voor de dorpsgemeenschap, moge aan de tekst duidelijk zijn. Dat er waardering uitspreekt ook!