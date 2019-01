Buurt-Ton van Postcode Loterij valt in Sneek  

Sneek- De bewoners van postcode 8603 AE in Sneek zijn een van de twintig winnaars van de Buurt-Ton van de Postcodeloterij! Uiteraard hebben we even gekeken wel straat dit is en vonden de volgende info:

De postcode 8603AE hoort bij de straat Steenklip te Sneek binnen de gemeente Súdwest-Fryslân in de provincie Friesland. Deze postcode heeft de huisnummer reeks 23 – 59 en valt binnen de wijk Sneek. Postcode 8603 AE hoort ook bij de buurt Noordoosthoek

De winnaars van de Buurt-Ton delen de geldprijs met elkaar: het geld wordt verdeeld onder het aantal deelnemers. Hoe meer loten een deelnemer heeft, hoe hoger de geldprijs. De winnaars krijgen in januari schriftelijk te horen wat hun prijs is.

In Joure viel de Buurt-Ton deze trekking zelfs tweemaal.

De PostcodeKanjer, die vorig jaar in Eastermar viel, gaat deze keer naar Glimmen in de provincie Groningen. Zij mogen 53,9 miljoen euro verdelen. De winnende postcode en de winnende wijk van de PostcodeKanjer verdelen beiden € 26,95 miljoen.