Topdag in Deventer voor lange afstandlopers Mila AV Horror Sneek

Deventer- Wat een topdag voor de lange afstandlopers van de Milagroep van AV Horror – Sneek Atletiek En Loopvereniging tijdens de 10 kilometer lange Brink tot Brinkloop tussen Deventer en Bathmen. Podiumplaatsen voor Yke Zoetendal en Fleur Baljet(37.45), allebei 2e. Wilko Bakker 4e in het zeer sterke veld en Erik Bouma, 11e in 34.55. En let op: persoonlijke records voor de 46-jarige Yke(32.58!!!), Wilko(33.51), Martijn Ruis(36.02) en Klaas Douwe Yska(36.11). Siep Nota had geen topdag, maar finishte van de 1200 deelnemers toch maar even als 24e in 36.20 minuut. De atleten zijn uitstekend op weg in hun voorbereiding op het NK 10 kilometer dat op 10 februari a.s. in Schoorl op het programma staat. www.avhorror.nlwww.teammilafryslan.nl

Bron: Pieter Baljet