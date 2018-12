Productie olieballen loopt 50.000 exemplaren vertraging op door waterstoring

Sneek- De waterstoring van zondag in het zuidwesten van Fryslân kwam precies op het verkeerde moment voor Venema Food in Sneek. Daar waren ze net begonnen aan het bakken van oliebollen en appelbeignets voor 70 Poiesz-vestigingen, toen er plotseling geen water meer was.

De 40 medewerkers konden niet meer verder, waardoor het bedrijf een achterstand van 50.000 oliebollen opliep. “Er zit natuurlijk veel water in oliebollenbeslag”, zegt eigenaar Stephan Venema. “De jongens kwamen bij me: ‘Hé, er is geen water meer.’

Toen er later op de middag weer water was, werd de turbo erop gezet. Venema: “Poiesz krijgt nu natuurlijk heel verse oliebollen. Ze zijn altijd al vers, maar nu wel heel vers. Ik denk dat ze warm de winkel in gaan.”

Het wegvallen van water zorgt wel voor schade bij Venema Food. Venema: “Je moet natuurlijk klanten teleurstellen. We zijn nu volop aan het werk om bij Poiesz de oliebollen in de winkels te krijgen. Er is nu maar een belangrijk en dat is Poiesz.”

Bron: www.omropfryslân.nl