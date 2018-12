Oudega SWF gaat vlammend het jaar uit

Oudega- Een en al activiteit in Oudega deze laatste dagen van het jaar. In de dorpshaven is het 3D-team al dagen actief in een zendark om geld in te zamelen voor het goede doel, dit jaar de plaatselijke volleybalvereniging Vecht Lust Oudega. Dagelijks bezoeken honderden mensen van binnen en buiten het dorp het arkje waar het Nederlandse levenslied centraal staat.

Vanavond wordt het jaar vlammend afgesloten met een Whatsapp-speurtocht waarbij zo’n 150 dorpsgenoten langs diverse met fakkels verlichte hotspots lopen. Hotspots waar de ouderen uit de buurt zich ook kunnen verzamelen voor borrel en gezelligheid.

Hoogtepunt is de vuurwerkshow op het voetbalterrein bij It Joo om twaalf uur vannacht. Het dorp haalde in een geldwervingsactie ruim EUR 2500,– op voor een gezamenlijke vuurwerkshow. Na 00.00 uur is dorpshuis It Joo geopend. Voor de jonge gasten zijn er spelletjes en een film, voor de ouderen is de bar geopend.

Organisatie is in handen van Doarpsbelang Oudega-Idzega-Sanfurd en de Recreatiestichting.