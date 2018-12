Sneek- “Volgens de traditie eet je op oudejaarsdag-avond oliebollen en of appelflappen. Veel mensen hebben hier of geen tijd of geen zin in en dus wordt er dan bij een oliebollenkraam gekocht”, weet Yvonne Dijkstra.

Op de foto, van Mariska van Wieren , het Martiniplein in Sneek, waar regelmatig een enorme rij mensen stond te wachten op de oliebollen, met of zonder krenten.