Goede jaarwisseling gewenst

Sneek- Het jaar loopt ten einde, een jaar met veel weerrecords, de kou eind februari en begin maart, de lange warme droge zomer. De herfst die meer op nazomer leek. December, deze laatste maand van het jaar heeft ons eindelijk een aardig som neerslag opgeleverd. Er viel bij mij in Sneek (noordoosten) een 101 mm. Verder was deze maand eentje met weinig winterse inspiraties, een dagje wat sneeuw, dat was het wel. Dat was een 40 jaar terug wel anders. In 1978 viel op 29 december de winter in, dit met regen/ijzel en sneeuw en dook de temperatuur naar strenge winterse waarden. Zo werd het op 31 december, dit overdag, niet warmer dan -10 graden en dook de temperatuur ‘s nacht naar -15, op enkele plaatsen nog lager.

Van winter is komende tijd geen sprake, het blijft voorlopig te zacht voor de tijd van het jaar. Deze oudejaarsdag verloopt zoals we zo vaak hebben gezien de laatste weken, bewolkt, het blijft zo goed als droog. Met een westelijke wind die zwak, af en toe matig is, wordt het een graadje of 9. Komende avond en nacht verloopt zacht, zo ligt de temperatuur bij de jaarwisseling maar liefst rond de 8 graden. Wel moeten we rekening houden met wat motregen. Doordat er een zwakke tot af en toe matige wind waait, is de mistkans klein.

Morgen overheerst de bewolking, eerst nog kans op wat lichte regen en staat er een matige tot af en toe vrij krachtige noordwestelijke wind. In de middag vanuit het noorden enkele opklaringen. De maximumtemperatuur is al gehaald in de ochtenduren, 8 graden, later op de dag zakt ze naar een 6 graden.

Woensdag staat er een noordelijke wind en is het wat kouder overdag, 6 graden. Er zijn opklaringen en het blijft droog. In de nacht donderdag ligt de temperatuur dicht bij nul, overdag wisselend bewolkt en bij een noordelijke wind is het dan opnieuw een 6 graden. Vrijdag weinig verandering, daarna wordt het weer zachter en stijgt de neerslagkans weer.

De weerman wenst jullie een hele goede jaarwisseling en een ieder alle goeds toe voor 2019.