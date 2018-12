Galerie Bax Kunst start het nieuwe jaar met extra grote expositie in Sneek

Sneek-Vanaf 5 januari tot en met 16 februari zijn er op maar liefst vier locaties kunstwerken te zien van de gerenommeerde kunstenaar Jan Peter van Opheusden uit Eindhoven. Ook zijn er prachtige beelden te zien van de eveneens zeer bekende kunstenaar Gerard Engels. Een prachtige attractie voor de inwoners van Friesland. Galerie Bax Kunst is de organisator van deze omvangrijke expositie. De meester van het intuïtieve

Jan Peter van Opheusden ‘De meester van het intuïtieve’ woont en werkt in Eindhoven. Hij omarmt een breed scala aan disciplines zoals schilderen, beeldhouwen en diverse grafische technieken. Voortdurend onderneemt hij studiereizen naar landen binnen Europa, maar ook daarbuiten. Na zijn mega tentoonstelling in 1998 onder het dak van de Grande Arche te Parijs krijgt Jan Peter’s werk, ook in grotere kring, steeds meer waardering. Inmiddels is zijn werk wereldwijd te vinden in grote collecties van vooral particuliere verzamelaars. “De kleur is voor mij eigenlijk nog meer bepalend dan de vorm. Ik bén die kleur. Om die reden gebruik ik vrijwel nooit pasteltinten maar meestal primaire en contrasterende kleuren”.

Gerard Engels

Gerard Engels is een Nederlandse beeldhouwer. Hij volgde een opleiding ‘industrieël ontwerpen’ aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. Zijn opleiding richtte zich naast het industrieel ontwerpen op abstracte vormgeving in vele verschillende materialen zoals hout, kunststoffen en metalen. De kunstenaar is als beeldhouwer autodidact, en geeft de voorkeur aan figuratieve kunst, waarbij zijn paarden en menselijke figuren zijn geabstraheerd. Zijn beelden uit brons zijn vooraf minitieus ontwikkeld en van alle kanten gevormd. In schetsen, driedimensionale voorstudies of 3D-computerdesign. Op zichzelf is elke voorstudie op deze manier een artistieke expressie. Beide kunstenaars vielen al vele onderscheidingen en publicaties ten deel. Kunstroute in Sneek Voor Galerie Bax Kunst breekt weer een volgepakt jaar aan met acht exposities van hoog niveau. De eerste expositie van 2019 is meteen een van de grootste met circa 75 kunstwerken op vier locaties in Sneek: Naast de expositie in de Galerie aan de Singel 82 is er werk te zien in verschillende technieken in het Kunstencentrum Atrium, Theater Sneek en bij Bloem en Styling Valentijn in de binnenstad. De locaties zijn op loopafstand van elkaar, er is voor bezoekers een looproute beschikbaar. De expositie duurt tot en met 16 februari 2019.