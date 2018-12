Drukte voor oliebollenbakkers

Sneek- De oliebollenbakkers aan het Martiniplein krijgen vandaag ongetwijfeld een drukke dag met de verkoop van hun producten. Afgelopen week waren de medewerkers van de kraam al druk bezig met de voorbereidingen wat de drukste dag van het jaar. Op een aanhangwagentje werden de zakken meel en flessen bakolie in de avonduren aangevoerd om de productie maar zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bakkersdochter

Overigens worden niet alleen aan het Martiniplein oliebollen, met of zonder krenten verkocht, ook elders in de stad zijn bakkers druk bezig om de oudejaarslekkernijen klaar te maken. Ook bij Erica Boers, eigenaresse van de Bakkersdochter ( en dat is ze!) in de Scharnestraat kunnen de oliebollen besteld worden.