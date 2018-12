Sneek- Fanmòrren bij Hottie Hogeboom weest. Hottie het de laatste 15 jaar tegare met har broer Albert ‘Bloemenhuis De Noorderhoek’ draaiende houden. Fanmiddach ging de sleutel foar ut laatst in ut slot en dêrmet kwam der definityf un einde an un perioade. Hottie en Albert waren de laatste kleine Noorderhoekmiddenstanders in un lange rij fan winkeliers dy’t hier froeger saten.

Hottie en Albert hun ouwelui begonnen in 1938 met de winkel op ut hoekje fan de Wassenbergstraat met dy fan de Gysbert Japiks.

‘k Hew fanmòrren met Hottie koffydronken, kreech un lekkere oalybol dy’t un liëve buurfrou brocht en we hewwe ut der even over had. Nee, nyt mankelyk, gewoan nuchter. In ut Snekers su’t échte ouwe(re) Noorderhoekers dat nòch prate. Gewoan (h)earlik!

Ut hele ferhaal over de buurtwinkels fan de Noorderhoek in ut algemeen en dy fan ‘Groënteboer Hogeboom’ in ut bysonder, komt in de earstfòlgende papieren ferzy fan GrootSneek. Adieu Hogeboom, ut het moai weest, na 80 jaar!

Hierbij alfast twee foto’s, op de bovenste us Hottie te siën, op de onderste Albert ( rechts) en syn broer Minne. Ut was un warm wearsiën! De moaiste foto komt úteraard bij ut artikel!

Henk van der Veer