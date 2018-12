Update: Zuid-West Friesland rond 18.00 uur weer water

Sneek – In Zuid-West Fryslân is er als gevolg van een stroomstoring vanochtend op een aantal momenten tijdelijk geen water uit de kraan gekomen. Vitens heeft met man en macht gewerkt om alle technische problemen op te lossen en naar verwachting is/was de storing omstreeks 18.00 uur weer opgelost. U zult wellicht nog even last hebben van een wat lagere waterdruk of een sputterende kraan.

Mogelijkheid op bruin water

Het kan zijn dat u nog last heeft van bruin water. Draai dan de kraan open en laat het water lopen tot het weer helder is. Dit duurt meestal niet lang. Bruin water ziet er overigens niet fris uit, maar is niet schadelijk voor uw gezondheid.