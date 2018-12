Sneek – Op 31 december is er een oudejaarsparty in de Irish Pub van Sneek: “Samen met jullie willen wij ‘s middags van 16:00 tot 21:00 uur alvast het nieuwe jaar induiken! Deze dag staat in teken van plezier, gezelligheid & hapjes van het huis met de leukste hits op nummer 1. Om 21:00 uur sluiten wij de deuren en openen deze weer op 2 januari om 10:00 uur. We verwelkomen u dan de gehele dag met een lekkere bubbel!”

Namens het hele team van de Irish pub wensen wij u alvast een gelukkig 2019 toe!