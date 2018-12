Grote waterstoring in Fryslân

Sneek – Overal in Fryslân hebben mensen sinds zondagochtend te maken met lage waterdruk. De problemen leken rond het middaguur opgelost, maar nog altijd zitten diverse plaatsen in Fryslân zonder water en er is sprake van een lage waterdruk. Het gaat vooral om de zuidwesthoek van de provincie. Volgens een woordvoerder van Vitens zijn ze druk bezig de problemen op te lossen.

Om half elf werden de problemen veroorzaakt door een stroomstoring bij het station in Spannenburg. Het probleem leek tijdelijk opgelost met een noodaggregaat, maar er zijn nog altijd problemen die opgelost moeten worden. Hoelang dat nog duurt, kon de woordvoerder van het waterbedrijf niet zeggen.

Om half elf werden de problemen veroorzaakt door een stroomstoring bij het station in Spannenburg. Het probleem leek tijdelijk opgelost met een noodaggregaat, maar er zijn nog altijd problemen die opgelost moeten worden. Hoelang dat nog duurt, kon de woordvoerder van het waterbedrijf niet zeggen.