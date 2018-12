Door vuurwerk geen rust voor gasten hospice Sneek

Sneek – “Doe een beetje rustig aan met vuurwerk”, is de oproep van de vrijwilligers van hospice De Kime in Sneek. De vier gasten van de hospice zitten in de laatste fase van hun leven, dus die willen graag rust. Maar met allemaal kinderen rond de hospice die vuurwerk aan het afsteken zijn, is dat lastig.

Een vuurwerkverbod zit er niet in. Dat heeft de hospice wel aangevraagd bij de gemeente Súdwest-Fryslân, maar zoiets is volgens de gemeente niet te handhaven. Wel zou de gemeente brieven hebben gestuurd naar omwonenden, met de vraag een beetje te denken om de hospice.

Na een rondvraag in de buurt blijkt dat die brief nooit is aangekomen. Wel laten veel omwonenden weten dat ze wel mee willen denken met de hospice.