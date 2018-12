Auto vernield door vuurwerkbom: getuigen gezocht

Sneek – Een auto die geparkeerd stond aan de Leeuwarderweg in Sneek, aan de kant van het LSC terrein, is zaterdagavond flink beschadigd door een vuurwerkbom. Rond 23:15 uur heeft een jonge knaap een Cobra 6 onder de motorkap van een auto gelegd en geprobeerd om deze auto op te blazen. De jongen is weggerend en in de Eikenlaan stond een (kleine) auto klaar voor hem. Deze auto is weggescheurd en richting Berkenlaan gereden. Wie heeft iets gezien? Wie heeft camerabeelden? Graag melden bij de politie. Zij zijn ervan op de hoogte.