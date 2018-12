Zilveren Kerstbal uitgereikt aan Douwe Visser

Sneek – Vanmiddag in een bomvolle Zuiderkerk heeft de voormalig schipper van de Sneker Pan, Douwe Visser, de Zilveren Kerstbal in ontvangst mogen nemen tijdens het traditionele Oliebollenconcert van Folkkoor Rolling Home. De Zilveren Kerstbal is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor Súdwest-Fryslân en omstreken op het gebied van cultuur en muziek.

Onder meer Advendo, Bob Reek en Ben v/d Knaap mochten voorgaande jaren deze cultuurprijs in ontvangst nemen. Dit jaar was het de beurt aan Douwe Visser, vanwege zijn inzet voor diverse culturele acties en uiteraard het Skûtsjesilen. In 1988 werd hij schipper van de Sneker Pan en zeven jaren later was zijn eerste kampioenzege. Ruim 40 jaar was Douwe Visser bemanningslid, waarvan 30 jaar schipper. “Douwe Visser heeft maar liefst negen SKS kampioenschappen achter zijn naam staan, is een fantastische zeiler en heeft bovenal een bijzondere persoonlijkheid”, aldus voorzitter Henk Huijsman van Rolling Home.

Na het overhandigen van de Zilveren Kerstbal zong Rolling Home het nummer “Winner” onder leiding van Hans Faber en werden er op de schermen herinneringen opgehaald uit de zeilcarrière van Douwe Visser.

De presentatie van het Oliebollenconcert was in handen van Peter Schuil, in de zeilwereld geen onbekende Sneker. En de opbrengst van dit Oliebollenconcert gaat traditiegetrouw naar een goed doel. Dit jaar is er maar liefst €2019 opgehaald en dit bedrag wordt geschonken aan Hart en Zeil.