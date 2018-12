Theater Sneek programma week 1

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Kristal Theater i.s.m Harlekijn Holland met Benjamin de Beer 3+

Herman van Veen schreef het kinderboek Benjamin de Beer al in 2008, maar de thema’s uit deze muzikale voorstelling zijn actueler dan ooit: Moeten vluchten omdat het ijs waarop je woont smelt. Toch is de voorstelling één en al vrolijkheid, interactief en vol met liedjes.

Familievoorstelling // do 3 januari // 16.00 uur // €15,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Soundos met Niets te verliezen

Cabaretier Soundos El Ahmadi is al meer dan 10 jaar lid van het bekende gezelschap Comedytrain en draait al jaren met succes mee in de cabaretwereld.

Ik wacht haar in de coulissen op. Afgemat maar dampend van de adrenaline neemt raspaard Soundos haar applaus in ontvangst en loopt het podium af. Ze is een innig door mij bewonderde collega en ik zie haar als mijn gedroomde opvolger. Als ik een Louis Davids-ring te vergeven had, had Soundos die al lang gekregen. Ik kijk haar diep in haar fonkelende hertenogen en durf het haar eindelijk te vragen: ‘Soundos, je stelt je zo kwetsbaar op. Hoe doe je dat?’

Zelf sta ik al jaren voor uitverkochte zalen, ook al ben ik maar een typische doorsnee-cabaretier: weinig originele naam, niet echt uitzonderlijk grappig, zonder uitblinkende persoonlijkheid en met een gecompliceerde relatiestatus. Typische dingen waar stralende Soundos geen last van heeft. Zij geeft zich he-le-maal! ‘Ben je nooit bang om door de mand te vallen?’ vraag ik haar. ‘Nee man, ik heb niets te verliezen!’ antwoordt deze top-comédienne met haar volste glimlach.

Cabaret // za 5 januari // 20.15 uur // €15,00 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400