Sneek – De vuurwerkverkoop is in Sneek weer van start gegaan! Op verschillende locaties in Sneek staan de verkopers met man en macht klaar om drie dagen lang vuurpijlen, rotjes, fonteinen en ander vuurwerk te verkopen.

Omdat één van de drie verkoopdagen op de zondag voor Oudjaarsdag valt, wat betekent dat er op deze dag geen vuurwerk mag worden verkocht, mochten de vuurwerkverkopers afgelopen vrijdag al hun deuren openen. Het afsteken mag op 31 december vanaf 18:00 tot 1 januari 2:00 uur.