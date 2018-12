Nina Hiddema nieuwe directeur van Omrop Fryslân

Sneek – Nina Hiddema (55) is door de Raad van Commissarissen benoemd als directeur van Stichting Omrop Fryslân.

De benoeming gaat op 1 januari 2019 in. Hiddema vulde de positie van directeur van Omrop Fryslân sinds mei 2018 al op interim-basis in. Zij volgt Jan Koster op, die in mei afscheid nam van de Omrop.

Nina Hiddema: “Ik heb de afgelopen maanden de Omrop leren kennen als een mooie en bijzondere organisatie. Ik zet mij dan ook graag de komende jaren in voor Omrop Fryslân en deze mooie provincie en haar inwoners. Ik kijk er ook naar uit om volgend jaar naar Fryslân te verhuizen.” Ton Baas, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Omrop Fryslân: “Met de definitieve aanstelling van Nina Hiddema zorgen we voor continuïteit bij de Omrop. Daarmee kan de blik weer vooruit gericht worden.”

Nina Hiddema was eerder onder andere werkzaam als interim-manager bij de Stichting Landgoed Mensinge in Roden en als directeur van Theater Geert Teis in Stadskanaal. Hiddema heeft ook een jarenlange ervaring in de media. Zo werkte zij als Hoofd Varia en waarnemend directeur bij RTV Drenthe en in verschillende functies bij landelijke televisieproducenten en omroepen. Verder is Nina Hiddema lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Reisopera in Enschede en van Hanzehogeschool Groningen.