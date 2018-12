Twee personen gewond bij ongeluk bij Wiuwert

Wiuwert – In Wiuwert is vrijdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Op de Froonackerdyk, de N384, raakte een auto van de weg, waarna die op een boom botste. Bij het ongeluk raakten twee personen ernstig gewond.

Door onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur. Door de aanrijding raakte die bekneld in zijn auto. De hulpdiensten, waaronder de brandweer van Mantgum, zijn massaal uitgerukt. De brandweer heeft de bestuurder uit zijn auto bevrijd. Ook is er een traumahelikopter aanwezig.

De weg is beide kanten op afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Bron: www.omropfryslan.nl