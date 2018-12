Superleagueteam Legend Reen Sneek wint van de koploper

Vroomshoop – Afgelopen zaterdag won Superleagueteam Legend Reen Sneek in de Overgangsklasse A van de Superleague of Darts met 4-6 in Vroomshoop van koploper Café Kremer, wat betekent dat de Snekers naar de derde plek klimmen.

Sneek speelde deze wedstrijd met Gijsbert van Malsen, Jitse van der Wal, Dennis Iedema en Meinte Hibma in de basis. In de Round Robin startte Sneek overtuigend door met 4-9 te zegevieren. Vervolgens werden 3 van de 4 single partijen ook door Sneek gewonnen. Vooral de 160 finish van Gijsbert van Malsen tegen Fabian Roosenbrand in de beslissende 7e leg was noemenswaardig, tussenstand 1-4. In de koppels kwam Vroomshoop knap terug tot 4-5 mede door een knappe 170 finish van Bennie Gerrits terwijl ook Jitse een mooie 130 finishte. In de afsluitende solopartij kwam Jitse voor Sneek uit en voormalig Lakeside kampioen Christian Kist gooide voor Vroomshoop. Na een zeer spannende partij trok Jitse met 3-4 aan het langste end en konden de 3 punten mee naar huis worden genomen. De strijd om het kampioenschap is weer compleet open, Sneek volgt nu koploper Vroomshoop op slechts 4 punten.