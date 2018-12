IJspret voor BSO kinderen van Kinderwoud Kinderopvang

Heerenveen – Het nieuwe jaar begint sportief op de buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderwoud Kinderopvang! Op woensdag 2 januari 2019 bezoeken ruim 150 BSO kinderen van diverse locaties door heel Friesland, onder leiding van 30 Pedagogisch Medewerkers de Elfstedenhal in Leeuwarden. Verdeeld over twee groepen leren de kinderen de eerste beginselen van het schaatsen. Na een welverdiende pauze, met koek en zopie, wordt de Elfstedentocht verreden of doen de kinderen mee aan de Elfsteden spellencarrousel op het ijs.

Bij de locaties in Sneek, Harlingen, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel staan ’s ochtends al vroeg de bussen klaar om de kinderen en medewerkers op te halen en naar de ijsbaan te brengen. Het voelt een beetje als een schoolreisje en alle kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen mee.

Op de ijsbaan aangekomen, worden de kinderen in groepen gedeeld op leeftijd en niveau. Het eerste uur krijgen ze schaatsles van de professionele instructeurs van de Elfstedenhal. Na een pauze met limonade of warme chocomelk en iets lekkers gaan de oudste kinderen de Elfstedentocht schaatsen en ontvangen zij bij iedere ronde een stempel. Uiteraard zit ook deze Elfstedentocht, net als in de echte, vol hindernissen. De jongste kinderen doen een spellencarrousel, met onder andere een prikslee parcours, puck schieten, parachutespel en jeu de band.

Het is voor het tweede jaar dat Kinderwoud met de BSO kinderen naar Leeuwarden afreist. Dit jaar met nog 60 kinderen meer dan vorig jaar. De Elfstedenhal is gespecialiseerd in het bieden van een uitdagend programma op de schaats voor jonge kinderen. De organisatie verloopt soepel, er zijn voldoende instructeurs en voor de kinderen die geen eigen schaatsen hebben is er voor een klein bedrag gelegenheid tot het huren van schaatsen.

Belang van bewegen

Kinderwoud vindt bewegen heel belangrijk, want bewegen stimuleert de ontwikkeling van de kinderen. Zowel fysiek als sociaal, emotioneel en cognitief. Bovendien voorkomt bewegen overgewicht en geeft bewegen een goed gevoel over jezelf. Als organisatie kiezen we er daarom bewust voor om flink te investeren in deze actieve beweegochtend. Bovendien kunnen kinderen die anders niet of zelden in aanraking komen met schaatsen op deze manier ontdekken of ze schaatsen leuk vinden.

Kinderwoud Kinderopvang

Kinderwoud Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, voorschool, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. De organisatie heeft een historie van ruim 45 jaar, met een oorsprong in het peuterspeelzaalwerk. Kwaliteit van kinderopvang begint bij Kinderwoud met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Met ruim 350 betrokken medewerkers maken we van ‘Elke dag een mooie dag!’ voor de kinderen én hun ouders. Dat doen we op meer dan 62 locaties in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Smallingerland en Harlingen. Voor gastouder- en thuisopvang bemiddelen we in heel Noord-Nederland.

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen.

Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!

(Brein)ontwikkeling van kinderen

De wetenschap over de breinontwikkeling van kinderen verandert snel. 80% van alle verbindingen in de hersenen wordt al voor het zesde levensjaar gelegd. In de leeftijd van 6-12 jaar verdiept zich dat naar talentontwikkeling. Dat vindt Kinderwoud interessant én belangrijk om iets mee te doen in haar dagelijks aanbod en om samen met ouders, onderwijs en andere partners de (brein)ontwikkeling van kinderen verder te stimuleren. Kinderwoud richt zich daarom in haar beleid en aanbod op de vier pijlers: