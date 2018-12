Honderden Snekers genieten van de laatste (?) Op’e Strún

Sneek- Komt er na vijf jaar Op ’e Strún een einde aan de culturele wandeltocht op ‘derde kerstavond’ door Sneek? Die prangende vraag bleef gisteravond vooralsnog onbeantwoord na afloop van de lustrum editie van de populaire kuiertocht door de Waterpoortstad. De twee grote roergangers Bram Nauta en Robert Kliphuis vinden het na vijf jaargangen genoeg, het duo wil ook wel weer eens stressloze feestdagen vieren. We zouden al die tientallen andere Rotary Sneek-vrijwilligers schromelijk tekort doen om alleen de eer bij Nauta en Kliphuis neer te leggen, iets wat beide mannen ook absoluut niet willen. Maar wie is er zo gek om het stokje over te nemen? Begon het evenement vijf jaar geleden nog met 900 deelnemers, gisteravond liepen er maar liefst 3500 mensen mee. Over succes gesproken!

De Sneker Watertoren feeëriek verlicht: zou altijd zo moeten zijn…

Net als de vorige edities gaat ook dit jaar de opbrengst weer naar een goed doel, dit jaar zijn dat er zelfs drie: Voedselbank, Speelgoedbank en Nomadenhof ( dierenasiel). Vooraf konden deelnemers al pakketjes inleveren bij de Voedselbank, die in de Veemarkthal aanwezig waren.

Daar startte op de fleurige klanken van de Hegemer Dekweilers het culturele loopfestijn, dat onder andere langs de waterzuivering van Sneek voerde. In de donkere avond liepen de honderden deelnemers langs de waterzuivering, zacht pratend hun weg vindend richting de volgende locatie. Daar aan de boorden van de Geau, had de culturele optocht surrealistische trekjes in het blauwe licht, een prachtig gezicht. Nieuwe hotspot dit jaar was ook het politiebureau dat haar deuren wagenwijd en gastvrij had open gezet. Voor op de groenstrook werd het publiek welkom geheten door twee politieagenten te paard. “U mag ze best even aaien hoor, mijn collega trouwens ook”, grapte de mannelijke agent. Waarop de vrouwelijke diender antwoordde : “Het is gewenst hoor…

Onderweg waren er weer vele muzikale hoogtepunten, waarbij zanggroep Flair in de Súdwester, school voor speciaal onderwijs, haar beste beentje voorzette.

De tocht eindigde via de Grote of Martinikerk in Partycentrum De Walrus waar het publiek nog lang bleef ‘plakken’ onder het genot van een natje en droogje. Ondertussen bleef de vraag ‘en hoe nu volgend jaar’ onbeantwoord. Niemand van de aanwezigen wist het antwoord. Toen ik de vraag aan een van de vrijwilligers stelde was het vage antwoord: “Er zijn een aantal mensen in gesprek om Op ’e Strún een doorstart te geven. Maar de namen krijg je niet van mij…”

Wordt ongetwijfeld vervolgd, want dit evenement is te mooi om verloren te laten gaan! Wie neemt de handschoen op?!