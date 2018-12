Voorlopig geen winterweer

Sneek- Winterweer zit er voorlopig niet in, het blijft aan de zachte kant en bewolkte kant. Een hogedrukgebied met de kern ten zuiden van ons, geeft een west tot zuidwestelijke stroming en voert vanaf de Noordzee bewolking naar onze regio. Het zuiden ligt dichter bij de kern en heeft het betere weer met opklaringen. Het is daar ook wat kouder met in de nacht wat vorst.

Na een donkere, bewolkte en miezerige tweede kerstdag, is het deze donderdag al niet veel beter. Bewolking, mogelijk wat gemiezer en aan de zachte kant met 7 graden. De wind waait zwak, af en toe matig uit het zuidwesten.

Komende nacht hoeven we dan in onze regio niet bang te zijn voor vorst, de bewolking blijft overheersen bij een minimumtemperatuur van 4 graden.

Vrijdag verloopt bewolkt, mogelijk wat motregen, dit bij een zuidwestelijke wind die meest zwak is, 8 graden als maximumtemperatuur.

Zaterdag bewolkt en staat er meer wind uit het zuidwesten. Tevens boekt de temperatuur een graadje winst en komt rond de 9 graden uit. Zondag weinig verandering, bewolkt en mogelijk dat daaruit wat motregen valt.