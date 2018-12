Strúners!!

Sneek- Beste Strúner-Vanavond lopen een kleine 3500 wandelaars (we zijn he-le-maal uitverkocht!!) door het centrum en wijde omgeving van Sneek. Om dit goed te laten verlopen vragen wij je aandacht voor enkele praktische zaken die voor jezelf – en de organisatie – relevant zijn.

De tijden:

Locatie: Veemarkthal, Veemarktplein Sneek Deuren open: Om 18:30 uur Eerste start: Om 19:00 uur Vervolgens vertrekt er om de 1,5 minuut een groep. Op deze manier beogen we een mooie spreiding van wandelaars. Zodat zich een lange sliert van wandelaars door de stad zal vormen. Laatste start: 19:30 uur



Parkeren

Het is vanavond koopavond in de stad, we verwachten daarom extra drukte op de Veemarktplein. We adviseren je om op de fiets te komen (is ook de milieubewuste keuze).

Kom je toch met de auto? Dan kun je eventueel ook op het parkeerterrein bij het station parkeren.

De start

Bij de start ontvang je een draagbaar lampje. Alleen een wandelaar met dit lampje, loopt niet zwart. Dus draag dat lampje zichtbaar (ook als het lampje het niet doet) dan weten de vrijwilligers dat jij geen zwartloper bent.

Bij de start verkopen we nog de laatste 50 kaarten voor €15 per stuk. Wil je nog een extra kaart kopen? Zorg er voor dat je er vroeg bij bent! Bij de kassa kan er enkel contant betaald worden.

Let op! Bij ontvangst wordt er gevraagd om je e-ticket, houd deze paraat. Voor de zekerheid, hebben we jouw persoonlijke e-ticket opgenomen in de bijlage van deze mail.

Neem je iets mee voor de voedselbank?

De www.voedselbanksneek.nl is in de Veemarkthal aanwezig en neemt heel graag goederen in ontvangst. Hun verzamelpunt tref je voor de kassa aan. De voorkeur gaat uit naar lang houdbare levensmiddelen.

Finish

Dit jaar is de finish op een andere plek dan voorgaande jaren. We eindigen namelijk in de achterzaal van de Walrus. Hier kun je met je vrienden de tocht gezellig afsluiten met een drankje en DJ.

Hoe zorg je er voor dat je niks mist?

Het is géén prestatietocht en ook geen eindeloze kroegentocht. Er loopt iemand van de organisatie voorop. Pas als zij er is, starten de acts. Loop je dus sneller, dan mis je veel. Iedere act speelt ongeveer 1 uur. Andere personen van de organisatie lopen achteraan. Zij geven aan dat acts kunnen stoppen. Loopt deze dweilploeg je voorbij… dan mis je dus ook 1 of meerdere optredens.

Zorg dat je goede wandelschoenen aan hebt en pas je kleding aan op het weerbericht.

Veiligheid

We verwachten van iedereen dat je geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Het meedoen is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongeval of verlies van eigendommen. Neem een zaklamp mee, middels je telefoon of ‘een echte’. Er zitten donkere hoekjes in de route. Dat verhoogt de beleving, maar ook de kans op een misstap.

Daarnaast zetten honderden personen zich vrijwillig in. Als iemand je vraagt om assistentie te verlenen om het verloop van de Strún te ondersteunen, dan stellen we je positieve houding enorm op prijs.

Deel je mee?

Al onze vrijwilligers zijn overigens reuze benieuwd wat je van de belevenissen onderweg vindt. Twitter mee via #SneekStrun of deel via de ‘Sneek op ‘e Strún’ Facebook pagina. Zo kan iedereen, ook die “aan het werk zijn”, meegenieten!