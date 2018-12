Silvesterloop in Poppenwier

Poppenwier- Sportief het oude jaar uit kan op 31 december, als traditioneel de Silvesterloop op het programma staat, met start en finish in Poppenwier (Poppingawier) .

De keuze is aan de deelnemers: wandelen of hardlopen. Er worden drie verschillende afstanden georganiseerd; 5 km, 10 km en 10 mijl. Alle wandelaars en hardlopers starten om 13:00 uur behalve de wandelaars van de 10 mijl. Deze starten om 12:00 uur. Alle afstanden starten en finishen bij Eetcafé De Trilker in Poppenwier.

De opbrengsten van de Silvesterloop gaan naar Stichting Ambulance Wens Friesland. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Bij de inschrijving te betalen.

Na afloop van De Silvesterloop nog energie over? Of mogen de toeschouwers ook wel wat aan het luie zweet doen? We gaan ‘s middags (opnieuw) met de voetjes van de vloer met muziek van Sander Metz in Eetcafé De Trilker!