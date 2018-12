Record voor Fryske top 100: bijna 52.000 stemmen uitgebracht

Leeuwarden- Een recordaantal stemmen is er dit jaar uitgebracht op de Fryske top 100. Toen de stembus om 18.00 dichtging werden er 51.825 stemmen geteld. Het aantal mensen dat heeft gestemd, ligt op 10.365. Vorig jaar kwamen er 37.570 stemmen binnen. Tweede kerstdag was de laatste dag dat er kon worden gestemd voor de lijst met de beste Friese nummers. In de studio bij Omrop Fryslân zat een belpanel met bekende Friezen klaar, om de stemmen aan door te geven. Er kon de afgelopen weken al overal in de provincie in stemhokjes worden gestemd en ook online via Frysketop100.nl en de Omrop-app.

Veel reacties

Zanger Joop Obama zat in het belpanel en kreeg veel reacties over de uitzending van de laatste stemdag. “Mensen die vertellen dat ze met de familie zitten te eten of met hun man op de bank met een biertje. Prachtig, geweldig! Veel mensen wachten ook speciaal tot deze dag om te stemmen.”

Presentator Arjen de Boer zat voor het eerst in het belpanel en vond het heerlijk om te doen. “Ik vind het gewoon gezellig, even kletsen met de mensen thuis en ze zijn er allemaal druk mee bezig.”

Nieuwkomer Oele Plop kreeg zomaar zijn vader aan de telefoon en die stemde natuurlijk op… zijn zoon Oele Plop, oftewel Lieuwe Paulusma. De zanger had dat niet georganiseerd, zei hij. “Ik wist het niet. Ze hadden eerst Joop Obama en hij zei ‘ik wil niet met jou praten’. Toen heeft hij apart nog een keer gebeld om mij ervoor te krijgen.” Oele Plop is met het nummer ‘Ik wie smoar’ één van de favorieten en hij denkt zelfs bovenaan de lijst te eindigen. “Ik verwacht nummer één, dan ga ik smoor!”

Jukebox

Alle stemmers maken dit jaar kans op de Fryske top 100 jukebox. De jukebox wordt op 31 december weggegeven tijdens de uitzending.

Wie komt op nummer één?

Al jaren zendt Omrop Fryslân op oudjaarsdag de Fryske top 100 uit. Voor veel Friezen het ideale programma om het jaar mee af te sluiten. Vorig jaar kwam er een opvallend hoog aantal nieuwe nummers binnen in de lijst. Het nummer ‘Cliffs of Moher’ van Gurbe Douwstra eindigde toen op de eerste plaats. Volgens de voorspelling van Koning Kongo zal dat dit jaar ook weer zo zijn.

De Fryske top 100 wordt op 31 december van 13.00 tot 00.00 uur uitgezonden op radio, televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app.

Foto: Jan Dirk de Haan en Diana de Groot, foto Ronald van der Pol

Bron: www.omropfryslân.nl