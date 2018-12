Sneek- INGEZONDEN-Vanmiddag hebben wij ervaren dat er ook nog heel lieve en goede mensen zijn. In het restaurant van de Hema in Sneek zagen wij hoe een man van het Leger des Heils die daar zat te eten opeens opstond en wegliep. Hij kwam terug met 2 stokbroden die hij aan een echtpaar die naast hem zaten gaf, die dit geheel verbluft aanpakte.

Even later sprak hij mijn dochter Wendy aan en vertrok weer om terug te keren met een grote witte ijsbeer die hij aan haar gaf met de woorden: voor je dochter! Hij had gezien dat zij emotioneel was en dat ik haar over de wang had geaaid. Hij had daarna de reden van de emotie van haar gehoord, Eva, haar dochter en mijn kleindochter van 14 maanden, was net weer thuis van drie dagen ziekenhuisopname wegens luchtweginfectie en voor haar was de ijsbeer bedoelt. Hij liet ons sprakeloos achter, wat een lieve man!

Yvonne Dijkstra