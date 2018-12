Elkien steekt 14 miljoen in duurzaam huren

Sneek- Woningbouwcorporatie Elkien steekt volgend jaar 14 miljoen euro in 280 woningen in Súdwest-Fryslân; 170 daarvan staan in Sneek. Negen miljoen van de veertien is voor het verduurzamen van de huizen. Provinciaal investeert Elkien 47 miljoen euro in hun woningen. De corporatie heeft 20.000 woningen.

Landelijk is er kortgeleden, in het kader van een nationaal klimaatakkoord, meer bekend geworden over het verduurzamen van huurwoningen en het betalen daarvan. Dat betekent echter nog niet dat de woningen die Elkien volgend jaar aanpakt ook meteen volgens die normen worden ingericht.

Het wachten is eerst op wat de gemeenten doen. Zij moeten in 2021 met plannen komen. Bovendien moet ook duidelijk worden wat technisch de beste oplossing wordt. Voorlopig gaat het geld vooral naar een betere isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Huurders zijn niet duurder uit door deze aanpak, verzekert Elkien-directeur Harro Eppinga.

Bron: https://www.omropfryslan.nl