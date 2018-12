Brandweer zoekt nieuwe collega’s

Sneek- Heeft de Brandweer jou altijd al geboeid of is je interesse gewekt ?

-Ben jij de ideale brandweerman/-vrouw ?

-Beschik je over een goede lichamelijk en geestelijke conditie ?

-Ben je sportief, stressbesteding en praktisch ingesteld ?

-Kun je improviseren en beschik je over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel ?

-Overdag beschikbaar in Sneek……dan zijn wij opzoek naar jouw !!

Kom naar onze informatieavond op maandag 7 januari 19.00 uur.

Tag jou familielid, vriend/vriendin, echtgenoot of kennis die zeker langs moet komen !

Neem contact op met ons via sneekbrandweer@gmail.com of wil je direct solliciteren klik dan op de onderstaande link:

https://www.brandweer.nl/…/de-…/snel-aanmelden-vrijwilligers