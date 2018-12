Swingend het jaar uit in Lewinski 

Sneek- Met de lekkerste tracks door Vinyl DJ Larry Cook en de heerlijkste appelflappen van “Barry the Cook”!

Vinyl DJ Larry Cook Is inmiddels al 3 decennia op menig festival de gastheer van de muziek. Met zijn Smokin’45’s brengt hij de parels uit zijn vinyl-collectie mee. Jazz, Soul, Funk, (Roller)Disco, Rock ‘n Roll, Latin Golden Oldies, Pop, Urban en meer.

DJ Larry Cook draait een eclectische mix, van rauw, obscuur tot heerlijk herkenbare deuntjes rechtstreeks van de groef naar de speaker.

Deze ervaren “cratedigger” maakt ter plekke een verrassende soundtrack, om heerlijk op te dansen of naar te luisteren en waarvan je dan denkt: “Oh ja!! Wie is dit (ook al weer)!”

De deuren van Lewinski zijn 31 dec. geopend vanaf 20:00

Er zijn geen voorverkoop tickets, maar deze avond vragen we een bijdrage aan de deur van €5,- euro p.p.