Snertloop Scharnegoutum

Scharnegoutum- De zevende editie van de Scharnegoutumer snertloop. Het jaar 2018 sportief afsluiten met de zevende editie van de snertloop. Op 29 december 2018 in Scharnegoutum. Iedereen die van wandelen, joggen, hardlopen houdt, kan zich inschrijven voor routes van 5 of 10 kilometer.

Uiteraard heeft de Snertloop zijn naam te danken aan de heerlijke erwtensoep die na de loop geserveerd wordt aan de deelnemwrs. Het inschrijven kan vanaf 12:30 uur in sportcomplex “De Kromme Tille” aan de Fleardyk in Scharnegoutum en om 13:00 uur start de loop. Deelname is gratis!