Nederlanders besteden relatief weinig aan Kerst  

Sneek- Nederlandse huishoudens geven gemiddeld zo’n 468 euro uit aan kerstinkopen. Daarmee zit ons land ruim onder het gemiddelde in West- en Zuid-Europa, dat op 623 euro ligt. Dat blijkt uit onderzoek van Centre for Retail Research.

Ruim de helft van de uitgaven gaat in Nederland naar kerscadeaus, zo’n 243 euro. Eten en drinken en reiskosten komen met respectievelijk 168 en 42 euro op de tweede en derde plaats. Overige uitgaven zitten hem met name in kerstbomen en andere versieringen.

Kleding en schoenen zijn de meest gekochte kerstcadeaus in ons land. Ruim een kwart van het cadeaugeld wordt daaraan uitgegeven. Speelgoed is goed voor ruim een vijfde, terwijl elektronica met achttien procent op de derde plaats staat.

Van de onderzochte Europese landen wordt alleen in Spanje en Italië minder aan Kerst gespendeerd. Groot-Brittannië is koploper met 933 euro, gevolgd door Duitsland met 710 euro. In de Verenigde Staten en Canada liggen de kerstuitgaven fors hoger, met respectievelijk 1178 en 990 euro per huishouden.

